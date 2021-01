Justine Mattera, felpa e slip: il look aggressive-FOTO

La bella Mattera ha condiviso una foto nelle Instagram stories in ci appare bellissima con una felpa e le gambe scoperte

Justine Mattera lascia senza fiato con una felpa indosso e basta, le gambe sono scoperte e lei è super sexy. La Mattera nei post pubblica poi un video in cui appare con indosso un body di pizzo che lascia il seno completamente in vista. Il video è da infarto, bella come non mai la Mattera fa impazzire i followers, “Beato il fotografo”, “Non ho mai capito se quel ringhio che fai è parte del personaggio ma è fantastico”.

LEGGI ANCHE>>>Miriana Trevisan, il décolleté da urlo manda in tilt. Unica – FOTO

Justine Mattera quasi 50 anni ed è da esempio a molti per lo sport

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Simona Ventura e i ricordi di Sanremo, si batte per il Festival 2021-FOTO

La bella showgirl americana ha rilasciato un’intervista in cui parla della sua passione per la bicicletta e di come sia riuscita a raggiungere alcuni obiettivi avendo quasi 50 anni. Ha inoltre mostrato 4 settimane di esercizi da fare a casa. Sostiene di credere che si possa essere in forma a qualsiasi età, ma ci vuole costanza e determinazione. Invita poi le persone anche più anziane a non scoraggiarsi quando altri dicono che hanno un’età troppo avanzata per allenarsi.

Non è così. Ci sono specialisti che aiutano a ritrovare la strada del benessere e il sorriso, come il suo gruppo di Triathlon. Non bisogna mai mollare perché l’allenamento fa bene alla mente e al corpo e ringiovanisce. Ognuno ha poi una propensione a diverte attività, c’è chi è più portato per la bici, il nuoto o il tennis. Questo poi si scopre sperimentando.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Ma è importante allenarsi sempre a qualsiasi età, questo è il messaggio della bella Mattera. Lei che a quasi 50 anni ha il fisico di una 30enne, con degli addominali di ferro e delle gambe da urlo. Speriamo che continui a motivare e aiutare tutti ad allenarsi perché è una buona coach.