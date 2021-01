Fabrizio Frizzi: spunta un piacevole retroscena del programma I fatti vostri

Come dimenticare Fabrizio Frizzi? Lo storico conduttore ha fatto emozionare il pubblico con il suo talento, spunta un retroscena su di lui

Sono passati tre anni dalla scomparsa prematura del noto conduttore Fabrizio Frizzi che con il suo talento e la sua bravura ha fatto emozionare tante volte il pubblico italiano. Oggi a distanza di tempo i suoi colleghi e amici non perdono occasione di parlare di lui durante intervisti o episodi in televisione. Al Fatto quotidiano, Michele Guardì ha raccontato un retroscena del dietro le quinte a I fatti vostri. La sua storia piacevole e piena di nostalgia.

Fabrizio Frizzi: qual è il retroscena di Guardì?

Tra Michele Guardì e Fabrizio Frizzi fu amore a prima vista. E’ stato proprio grazie al regista e autore tv che il compianto conduttore ebbe l’opportunità di arrivare in prima serata Rai a soli trent’anni con Europa Europa: “Oggi sarebbe inimmaginabile” ha sostenuto il giornalista, “Ci fosse un altro Frizzi sarebbe immaginabile” ha riflettuto il settantottenne. Ha poi sottolineato che Fabrizio fu per lui come un figlio. “L’ho portato per mano, grazie a lui ho avuto il successo che ho avuto, faccio delle bellissime macchine ma senza un bravo pilota non camminano”. Il ricordo del conduttore è ancora acceso fatto di umanità, sincerità e semplicità. “Quando venne a fare I Fatti Vostri stava fino a tardi la sera in redazione a riguardarsi i copioni, a studiare i personaggi. Una gran bella persona e gran professionista.”

Nessuno potrà mai dimenticare il talento e la genuinità di questa persona che è entrato in punta di piedi nelle case degli italiani rimanendo un ricordo indelebile per tutti.