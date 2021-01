Simona Ventura e i ricordi di Sanremo, si batte per il Festival 2021-FOTO

La Ventura combatte per la realizzazione del Festival di Sanremo, non vuole rinunciare per il bene degli italiani

La bella conduttrice Simona Ventura condivide su Instagram delle foto che la ritraggono in diversi anni a Sanremo, con abiti splendidi e un fisico da urlo. Nella didascalia fa intendere che vuol combattere per far sì che Sanremo avvenga nonostante le restrizione e la pandemia.

Scrive allora sotto alle foto ricordo queste parole:“Spero davvero che si trovi la soluzione e che Sanremo 2021 si faccia, Sanremo è patrimonio di tutti gli italiani ed è visto in più di 250 paesi nel mondo; inutile dire che uniti si può (poiché uniti non lo saremo mai) ma con i dovuti controlli e protocolli si potrà”. Ha poi taggato il profilo di Giovanna e Amadeus.

Simona Ventura vuole Sanremo 2021 a tutti i costi

La Ventura ha condiviso delle foto magnifiche di quando era a Sanremo e i commenti sono tantissimi. Appare anche Elettra Lamborghini che scrive:”Bel fighino oh” e la Ventura risponde “Mai come te”. Per quanto riguarda il messaggio scritto per Sanremo, molti rispondono che tutto dovrebbe essere rimandato a tempi migliori. Un’utente infatti scrive:”La stimo e mi piace ma forse non sarebbe il caso di rimandare ad un momento migliore? Stiamo ancora piangendo le migliaia di morti e guardare questo spettacolo sarebbe anacronistico”.

La Ventura risponde:”Non possiedo la soluzione ma la auspico”. Monica Leofreddi invece commenta “D’accordo” e la Ventura ribatte “Apriamo tutto”. Ma c’è chi continua e insiste parlando anche di soldi. “Rifiutare i soldi per il cachet, soldi del pubblico costretto a pagare il canone e dateli a chi è costretto a chiudere attività, gente che è stata licenziata…quale patrimonio e patrimonio qui la gente ha bisogno di aiuti”. Le persone non sono d’accordo con la programmazione del Festival.

Più che altro per solidarietà nei confronti dei lavoratori che non possono ancora aprire come i teatri e cinema. Sostengono che la legge debba essere uguale per tutti. Le opinioni sono decisamente contrastanti ma la maggioranza è per il rinvio e se è il pubblico a parlare forse la Rai ci penserà due volte prima di ottenere pochi ascolti.