La Quattrociocche, solo slip e fondoschiena “illegale”: uno spettacolo – FOTO

Il selfie “illegale” di Sara Quattrociocche alza al massimo la temperatura e fa sognare tutti: fondoschiena vietato ai minori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

La supergirl di Instagram, Sara Quattrociocche dimostra ancora una volta di non avere “peli sulla lingua”, quando a richiamare l’attenzione dei fan è una sensualità che supera ogni limite. Non sappiamo molto della sua vita, ma attraverso gli scatti “illegali” sul web è quel che basta per conoscere a fondo la sua “filosofia” di pensiero.

I follower dimostrano il loro perenne entusiasmo, nel mettere in evidenza le caratterisitche di un repertorio mozzafiato, che spazia tra intimi succinti e un modo di intendere la vita, accattivante e senza pregiudizi o apparenze.

Sara è una donna tutta d’un pezzo, schietta e col “fuoco” dentro. Colei che non bada a sentimentalismi, ma va sempre dritto al “sodo”. Questo tragitto rappresenta la strada “maestra”, idonea per regalare attimi e circostanze di buon umore, per i fan che iniziano una giornata ricca di impegni

Sara Quattrociocche, selfie a “luci rosse” davanti allo specchio: favolosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Non ci sono più aggettivi, ormai per descirvere una bellezza incantevole e mozzafiato, come quella di Sara Quattrociocche. La sexy influencer di Instagram non conosce freno alle sue “pazze” idee maliziose e trasgressive.

Una sentenza a “luci rosse” che sfiora il gradino più alto della sensualità. Manca davvero poco per vederla sfilare tra le passerelle più glamour e accattivanti. Questo suo modo di fare ha dato un’ulteriore spinta per scalare la “montagna” della concorrenza spietata sul web e tra i social network.

Instagram è sempre un crocevia importante della sua carriera, irta di pose da “infarto”, come l’ultima d’altronde che non ha dato spazio alle parole. I follower sono rimasti completamente spiazzati da un selfie “illegale” e “senza veli” di Sara, che per l’occasione indossa solo uno slip striminzito e ricamato. Quel tanto che non può bastare per coprire un fondoschiena da “urlo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Gli appassionati di bellezza non si sono trattenuti dal non arrestare il proprio tempo e ammirare così uno spettacolo “bollente” e senza precedenti, analizzandolo nei minimi dettagli: “Senza parole ❤️💎💣💯💎🔝; Siiii così mi piaci 🙌🙌🙌; Fabulous! 🔥🔥🔥; Stupenda che corpo ❤️❤️❤️🔥😘“