Selvaggia Roma, il sorriso che spalanca le porte del paradiso – FOTO

Selvaggia Roma attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram riesce a consolidare sempre di più la sua posizione di regina dei social. Nello scatto pubblicato dalla bella influencer la prima cosa a lasciare i tanti follower decisamente senza fiato è il fascino coinvolgente del suo sorriso. Selvaggia dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, che non è necessario mostrarsi completamente senza veli per far sobbalzare il cuore degli ammiratori. In questa foto infatti l’ex gieffina indossa un pantalone e un morbido maglioncino rigorosamente bianchi. Il candore dell’outfit si sposa splendidamente e riesce a mettere in risalto non soltanto la magnifica carnagione ambrata e i lunghi capelli castani ma anche i suoi splendidi occhi chiari. Unici ornamenti concessi a tanto fascino naturale sono soltanto un ciondolo e un anello che nulla però aggiungono alla sua innata bellezza.

La drammatica vita di Selvaggia Roma

Selvaggia Roma, grazie anche alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è riuscita ad entrare nel cuore di un pubblico sempre più vasto innamorato del suo sorriso. Eppure la vita della bella influencer non è stata sempre rose e fiori come lei stessa ha raccontato durante la sua permanenza nella casa del GF. Selvaggia ha infatti dichiarato, aprendo il suo cuore a Maria Teresa Ruta, di aver sofferto in passato a causa dell’abbandono da parte del padre. L’uomo di origine tunisina pare abbia abbandonato la ragazza quando era ancora molto giovane.

Un rapporto da sempre difficile che come ha spiegato Selvaggia, il cui vero nome è Sabrina Haddaji, si è negli anni inasprito a causa dello scontro con l’ideologia musulmana e quella occidentale. Un dramma che pare abbia portato la modella addirittura a tentare il suicidio da piccola.