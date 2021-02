Francesca Del Taglia femme fatale, conquista tutti con un solo sguardo | FOTO

Francesca Del Taglia, nota influencer ed ex volto di Uomini e Donne, seduce tutti: lo scatto che ha conquistato i likes dei followers

E’ stata una delle protagoniste più amate del programma “Uomini e Donne”, ed ora è una mamma a tempo pieno. Francesca Del Taglia, nota influencer, ha svelato ai fan il suo segreto per essere sempre in forma. La modella, nonostante le due gravidanze, esibisce un fisico a dir poco strepitoso, ed è tutto merito della sua costanza. Allenamento, sana alimentazione, e in aggiunta i deliziosi tè della marca Fitvia. L’ex corteggiatrice, struccata e con la coda, riesce comunque a catturare le attenzioni dei followers. Bella e seducente, Francesca guadagna il pieno di likes.

Francesca e Eugenio, un amore nato a Uomini e Donne

La storia d’amore fra Eugenio e Francesca ha inizio ben otto anni fa, nello studio di “Uomini e Donne“. All’epoca, il dj ricopriva il ruolo di tronista, mentre la Del Taglia era corteggiatrice. La loro conoscenza all’interno del programma durò per tutta la stagione, e non fu certo rosea come si potrebbe pensare. L’influencer, delusa dal comportamento di Colombo, finì addirittura per baciare il suo rivale di trono, il modello Andrea Offredi.

Alla fine, l’amore fra i due prevalse, tanto che Eugenio, nel giorno della scelta, rivelò alla sua Francesca di essere innamorato di lei. Dopo quasi otto anni, il loro rapporto sembra più solido che mai. La famiglia è stata infatti consolidata dall’arrivo dei due figli, Brando e Zeno.

Attualmente, la Del Taglia sembra dedicarsi totalmente ai bambini, pur non rinunciando a delle collaborazioni come influencer. Assieme ad Eugenio, forma una delle coppie più amate di tutte le edizioni del programma.