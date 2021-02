Maglie Primavera Estate 2021: l’ispirazione ci viene da Elisabetta Canalis

Dopo il cardigan super corto, anche la maglia che lascia intravedere l’ombelico torna in voga e trionfa nelle nuove collezioni Primavera Estate 2021. Elisabetta Canalis si rivela essere già un esempio delle nuove tendenze.

Nulla di troppo elaborato e sofisticato, quello che ci propone Elisabetta Canalis come must have per la nuova stagione. Un capo basic e minimale d’alta vestibilità e versatilità che conferirà un tocco provocante a tutti i nostri everyday outfit, restando in linea con le nuove tendenze della Primavera.

La conosciamo sui social come “la maglia di Little Crumb“, un vero e proprio salvavita comodo e pratico per quando siamo in crisi su cosa indossare per quell’aperitivo con l’amica o un dolce primo appuntamento.

Vediamo in che modo la showgirl italiana abbina questo capo che dobbiamo tutte avere sempre a portata di mano.

La maglia Primavera Estate di Elisabetta Canalis

In una tonalità marrone, la maglia è abbinata ad un paio di pantaloni neri, restando nella più totale semplicità, senza dire addio allo stile e tantomeno al confort. Un look perfetto per uscire e facile da imitare: per questa Primavera, sperimenteremo tutte il modello crop top.

Ovviamente, questa maglia può essere indossata su un denim skinny, una minigonna o un leggings effetto pelle per un risultato veramente sexy, arricchendo l’outfit anche con un accessorio come l’occhiale da sole.

Anche giocare con le fantasie è lecito: dopotutto, una maglia tinta unita può permetterci di sbizzarrirci con le più svariate texture.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Per uno stile più sporty chic, possiamo indossare la nostra maglia con una tuta oversize e le sneakers.

Poi, quando le temperature ci permetteranno di togliere il cardigan e sfoggiarla, vedrete che figurone!