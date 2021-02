Eleonora Incardona il décolleté che ferma il tempo – FOTO

Eleonora Incardona incanta i suoi tanti ammiratori dei social pubblicando una foto in cui mostra la bellezza di un décolleté capace di fermare il tempo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Riuscire a lasciare senza fiato i propri follower di Instagram è certamente l’obiettivo raggiunto dalla bellissima Eleonora Incardona grazie ad una foto pubblicata sul famoso social network. L’affascinante siciliana si mostra con un look total black capace di mettere ancora di più in risalto la sua carnagione ambrata da magnifica donna del sud. L’outfit scelto riesce nella sua semplicità a stuzzicare i desideri degli occhi ammirati dei fan di fronte a tanta bellezza. Il jeans scelto da Eleonora accentua dolcemente le sue curve mediterranee e la canotta abbinata a stento si mostra capace di contenere la generosità prorompente del suo décolleté. Il suo sorriso smagliante e lo sguardo malizioso sono infine la perfetta cornice di un’immagine che rappresenta totalmente quanto di meglio si possa desiderare in una donna.

La vita privata e la carriera di Eleonora Incardona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona è riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo grazie ad un’immensa tenacia e caparbietà. Il suo nome è riuscito a comparire nelle riviste grazie all’amore che la lega ormai da diversi anni a Mirko Manola, fratellastro di Diletta Leotta. Una relazione che, come lo dimostrano le foto che girano sul web, procede a gonfie vele nonostante la differenza d’età che esiste tra Manola e la bella 29enne. Il trampolino di lancio nello showbiz per Eleonora però non è stato certamente rappresentato dalla relazione con il fratellastro della giornalista sportiva. Sono infatti diversi anni che l’affascinante siciliana tenta di trovare il suo posto sotto i riflettori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Nel 2010 infatti Eleonora ha fatto parte delle concorrenti all’ambita corona di Miss Italia. In seguito ha cercato anche di entrare a “Veline“. Al momento Eleonora Incardona sembra essersi completamente dedicata al suo ruolo di influencer e alla grande passione per il golf.