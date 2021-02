Morte Astori, Francesca Fioretti e il pensiero che tutti stavano aspettando

Francesca Fioretti si esprime in merito al processo su Davide Astori: secondo l’ex compagna del calciatore, la morte di quest’ultimo poteva essere evitata

A quasi tre anni dalla scomparsa di Davide Astori, prosegue il processo ai danni di Giorgio Galanti. Quest’ultimo, ex direttore della medicina sportiva di Careggi, sarebbe il principale imputato della morte del campione della Fiorentina. Stando a quanto riportato dalle fonti, l’accusa di omicidio colposo non sussiste: la patologia di cui soffriva Davide non era infatti in alcun modo intercettabile. Francesca Fioretti, ex compagna del campione e madre di sua figlia Vittoria, si è recentemente espressa in merito al processo. “Interpretazione parziale e provvisoria della perizia“: con queste parole, la modella ha commentato la decisione del giudice Angelo Antonio Pezzuti.

Francesca Fioretti sulla morte di Astori: “Il processo deve arrivare alla verità”

“Resto stupita dal fatto che venga fornita un’interpretazione parziale e contraddittoria di una perizia medica“: con queste parole si apre il lungo sfogo postato da Francesca Fioretti su Instagram. Dopo le dichiarazioni rilasciate dalla stampa, l’ex compagna ha deciso finalmente di dire la propria, dopo quasi tre anni di silenzio. Il Tribunale di Firenze ha recentemente stabilito che la morte del calciatore non potesse in alcun modo essere evitata.

“Il processo in corso serve ad arrivare a una verità – prosegue la modella – se esisteva anche la più piccola possibilità che avesse a disposizione un minuto in più […], io credo che quella possibilità dovesse essere esplorata”. Il lungo messaggio di Francesca si conclude con una promessa: l’ex compagna del campione presenzierà alla prossima udienza, così da accertarsi che la verità venga finalmente a galla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fioretti (@francesca_fioretti)

Per la Fioretti, Davide Astori non era solamente un compagno di vita, ma anche il padre della piccola Vittoria. I due, legatissimi l’uno all’altra, erano diventati genitori nel 2016. Ora, a Francesca non resta che battersi per ricostruire le dinamiche della sua morte.