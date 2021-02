Un Posto al Sole anticipazioni 2 febbraio: tensioni per Silvia Graziani. Niko, senza saperlo, ha deciso di difendere l’uomo che ha aggredito i suoi amici

Patrizio e Vittorio sono sempre di più ai ferri corti. I due amici hanno deciso di prendere anche l’altro appartamento del seminterrato così non dovranno più convivere: il problema è che entrambi vogliono il loro vecchio appartamento e nessuno dei due vuole cederlo. Decidono di risolvere la faccenda tirando a sorte, ma intanto qualcun altro si è fatto avanti.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Cerruti decide di affrontare il dottor Sarti

Niko ha deciso di assistere legalmente Emil, l’uomo che ha aggredito Silvia e Michele a novembre. Il problema è che non sapeva che si trattasse di lui fino a che sua madre Giulia non ha messo insieme i pezzi. Il coinvolgimento di Niko in questo caso farà riemergere delle tensioni tra Silvia e Michele. Riusciranno a superarle anche questa volta?

Vittorio e Patrizio continuano a bisticciare riguardo la faccenda del locale e intanto qualcun altro sta per sconvolgere i loro piani. A Palazzo Palladini potrebbe arrivare un nuovo inquilino che già da un po’ di tempo è entrato a far parte del cast della soap opera più longeva italiana.