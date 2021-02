Elisa Isoardi al naturale, la FOTO è un inno alla bellezza

Elisa Isoardi si mostra al naturale, la foto fa subito boom di like. Lei è semplicemente meravigliosa.

Due ore fa Elisa Isoardi dà il buongiorno al pubblico di Instagram, la stessa ammette con tanto di hashtag alla buonora. I follower rimangono colpiti dalla foto che la conduttrice ha condiviso sul social in cui appare di una bellezza naturale disarmante. Un primo piano, un selfie senza trucco – anche se non mancano i residui di mascara del giorno precedente – ma alla Isoardi si perdona anche qualche piccola sbavatura che non deturpa la sua bellezza. Non a caso, sono tanti i commenti che riceve Elisa Buongiorno Elisa, sei il top della bellezza complimenti 😍😍😍😍😍😘 tutti dal simile tenore, un omaggio alla sua versione acqua e sapone a cui peraltro siamo abituati perché la Isoardi ama mostrarsi per com’è senza fronzoli. Da femme fatale – come nel servizio fotografico di ieri – a donna della porta accanto, ecco…la Isoardi è il connubio di queste diverse sfaccettature.

Elisa Isoardi, la giacca si apre e manca il reggiseno

Dal tenore completamente differente è la foto postata ieri sul social: Elisa indossa un blazer bianco reso sexy dall’ampia apertura che mostra l’assenza di reggiseno ed una scollatura che affascina. Capelli vaporosi e make-up da diva, insieme a Elisa c’è il fotografo Claudio Porcarelli. Il work in progress di un servizio che si preannuncia interessante, come rilevano peraltro i fans di Elisa, in tanti infatti attendono impazienti il lavoro finito.

Ma che meravigliaaa non vediamo l’ora di vedere il risultato 😍… il commento riflette gli umori del web.