La Leotta e Yaman continuano ad incontrarsi in segreto e vengono poi puntualmente avvistati nello stesso hotel

Diletta Leotta e Can Yaman sono stati beccati nuovamente nello stesso albergo a Roma mentre cenavano. Le loro espressioni però sono molto curiose nelle foto, infatti la conduttrice guarda fissa nell’obiettivo dei paparazzi e si mette in posa. Yaman invece guarda da tutt’altra parte.

LEGGI ANCHE>>>Maria Teresa Ruta in lacrime per un gesto dei coinquilini: “Tutti contro una”

La Leotta e Yaman coppia di convenienza?

POTREBBE INTRESSARTI ANCHE>>>Emanuela Folliero, il profilo hackerato: “Hanno le foto di mio figlio”

Sono in molti a pensare che questa storia sia finta e ordita solamente per farsi pubblicità, pare che addirittura la Leotta sapesse della presenza dei paparazzi. I due si sarebbero visti all’hotel per una cena romantica e poi sarebbero saliti insieme in camera proprio come l’altra volta. Le fan italiane di Can sono completamente furiose da questa relazione, non la accettano e ritengono che sia una montatura. Chissà dov’è la verità. L’attore dell’amata serie tv Daydreamer è davvero impegnato con la Leotta? Fanno sul serio? Solo il tempo potrà rispondere a queste domande, vedremo come evolverà questa storia. Per il momento i due sono stati immortalati solamente due volte e sempre nello stesso posto. Effettivamente qualche dubbio può esserci.

Perché non escono fuori e si fanno una passeggiata? Magari per evitare le fan accanite dell’attore che l’altra volta lo hanno bloccato. Secondo i più informati, addirittura i due alloggiavano in hotel diversi e la Leotta era insieme a Daniele Scardina suo ex fidanzato con il quale però aveva fatto pace poco tempo fa. Inoltre Yaman non nasconde il fatto di voler trovare successo in Italia e per questo avrebbe acconsentito alla farsa. Infatti lo stiamo già vedendo nella nuova pubblicità della De Cecco diretta dal grande regista Ferzan Ozpetek. La Leotta invece ci guadagnerebbe un nuovo invito per il Festival di Sanremo 2021, o almeno è quello che vorrebbe ottenere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

L’attore qualche giorno fa aveva pubblicato su Twitter, prima di disattivare il suo profilo, queste parole “Sono fatti miei”. Si riferiva a tutte le fan che si sono accanite contro questa relazione giudicando l’attore e criticando la Leotta. Insomma questa storia non è cominciata proprio alla grande, vedremo come si concluderà.