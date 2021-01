Ginevra Lamborghini tutta in pizzo è sexy più che mai, unica – FOTO

Versione decisamente hot per Ginevra Lamborghini che si è mostrata ai fan in lingerie di pizzo chiaro, un incanto per gli occhi dei fan

La sorella minore di Elettra, Ginevra Lamborghini, è uscita appena cinque giorni in radio e su tutte le piattaforme digitali per Universal Music, con “Alibi“, il nuovo singolo che ha già fatto un’ottima scorpacciata di visualizzazioni da parte degli utenti della rete. Ginevra, giovane cantautrice come la sorella, ha debuttato nel panorama musicale appena lo scorso settembre con il brano “Scorzese”.

Questo nuovo solo fa parte del suo nuovo progetto discografico che uscirà quest’anno, si tratta di un brano pop con sfumature soul, testimonianza della passione smodata della ragazza per il blues ed il jazz.

Il video su Youtube è stato girato da Matteo Bombarda e la vediamo grintosissima mentre si muove nella storia raccontata con disinvoltura, sue anime della stessa persona che spesso si scontrano senza trovare un punto di contatto attraverso cui screscere. Il brano l’ha comunque proiettata nella classifica dei singoli più venduti su iTunes Italia di questa settimana.

Pizzo e merletti per una Ginevra Lamborghini in versione sexy