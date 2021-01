Emanuela Folliero, il profilo hackerato: “Hanno le foto di mio figlio”

Emanuela Folliero. Lo storico volto di Rete Quattro denuncia su Twitter di essere vittima di alcuni hacker che si sono impossessati dei suoi contenuti social

Lo storico volto di Rete Quattro, Emanuela Folliero, è vittima di una grave violazione della sua “proprietà virtuale”. L’annunciatrice televisiva affida la sua dichiarazione a Twitter denunciando l’episodio sconcertante accadutole su un altro social network, Instagram.

“Ciao a tutti, SONO STATA HACKERATA” – scrive in caps lock per sottolineare con forza la sua concitazione. Continua: “Il mio profilo Instagram è stato bloccato e derubato di tutti i miei follower. Denuncia fatta alla polizia postale. Il mio account è in mano ai turchi

che possono accedere alle foto, comprese quelle di mio figlio, poche ma ci sono. Instagram non mi dà alcuna risposta”.

Oltre il danno, la beffa. Emanuela Folliero non solo si è vista privare di tutti i suoi contenuti, di un profilo che conta quasi 300mila follower accumulati nel tempo, con aggiornamenti costanti sui suoi impegni lavorativi, la vita privata, gli hobby e, come lei stessa dice, immagini di famiglia, inoltre nessuno riesce a darle spiegazioni. Sul proprio account sono presenti foto di Andrea, figlio minorenne, nato nel 2008 dalla sua unione con l’imprenditore Enrico Mellano. Dal 26 settembre 2019 è sposata con Pino Oriccio. L’ unica arma sembra essere proprio quella di rivolgersi alla polizia postale

Emanuela Folliero vittima di un hacker. Un’altra show girl nel mirino dei profili falsi

Ciao a tutti ,SONO STATA ACKERATA .Il mio profilo Instagram è bloccato e derubato dei mie follower.Denuncia fatta alla polizia postale .Il mio account è in mano ai turchi .

che possono accedere ,comprese le foto d mio figlio , poche ma ci sono. Instagram non mi da alcuna riss.spo — Emanuela Folliero (@elafolliero) January 25, 2021

Tanta solidarietà per la Folliero dai suoi follower su Twitter che, ricordiamo, appartiene a Jack Dorsey, contrariamente a Instagram che invece appartiena a Facebook Inc. di Mark Zuckerberg.

Un simile episodio spiacevole ha recentemente coinvolto un altro volto noto dello spettacolo italiano, quella di una showgirl e cantante molto amata che conta ben 754mila follower. Stiamo parlando di Sabrina Salerno. Per lei non si tratta, però, di hackeraggio ma di un vero e proprio furto d’identità.

Un utente non meglio identificato ha creato un profilo falso – sabrinasalerno_original – in cui sono contenute alcune sue foto rubate, comprese quelle del figlio minorenne, Luca Maria Monti di 16 anni.

“Questa persona è fortemente malata di mente e va curato, perché quello che scrive è gravissimo” – ha detto Sabrina Salerno – “Non avrò pace finché non la beccheranno, per ciò che di vergognoso e depravato ha fatto ai danni di un minore, mio figlio in questo caso”.