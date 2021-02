Beautiful, anticipazioni 4 febbraio: mentre Hope racconta tutto a Brooke, Ridge esprime un suo timore riguardo al rapporto tra Thomas e la figliastra.

Hope a rivelato a Brooke di aver gettato Thomas in una vasca di acqua bollente nei sotterranei della Forrester. Il momento di sfogo non sembra tuttavia aver sortito alcun effetto: la ragazza continua a piangere disperatamente e Brooke è sempre più preoccupata per lei. Nel frattempo a casa di Steffy, Ridge sta parlando della sua relazione con Brooke. Steffy non è mai stata una grande fan della matrigna, ma spera che suo padre possa essere felice, anche se la sua felicità dovesse dipendere dalla presenza della Logan.

Beautiful, anticipazioni 4 febbraio: Brooke cerca di calmare Hope

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke cercherà senza successo di calmare Hope. Per quanto assurdo possa sembrare l’incidente, la donna non capisce cosa ci sia di tanto devastante nell’aver buttato Thomas in una vasca d’acqua. Quando cercherà di farlo notare alla figlia, la verità verrà finalmente fuori: nella vasca non c’era acqua, ma acido solforico. Sconvolta dalla notizia, Brooke decide comunque di aiutare la figlia a nascondere tutto a Ridge. Nel frattempo Liam, ignaro di tutto, esprimerà il suo disappunto sull’avvicinamento tra Hope e Thomas.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Ridge si sfogherà con Steffy riguardo al comportamento di Brooke. Fosse per lei, dirà Ridge, Thomas potrebbe pure essere morto.