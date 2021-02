Alba Parietti comunica l’atroce morte: “Vai con Dio..”

La showgirl torinese annuncia la scomparsa prematura della sua amica con cui ha condiviso momenti preziosi dietro le quinte.

In queste ore è venuta a mancare Nori Corbucci, vedova del regista e sceneggiatore Sergio Corbucci.

Celebre scrittrice e costumista cinematografica, nonché molto amica di Alba Parietti.

La donna è stata anche l’autrice di un libro di poesie ‘Oltre l’idea‘, di un volume di fiabe esoteriche intitolato ‘Fiabando‘, de ‘Il regista del mio cuore‘, di ‘Ciak, motore, azione‘, di ‘In viaggio con Marta‘ scritto per Marta Marzotto e di altri libri di successo.

L’addio straziante….

Queste le parole che annunciano l’addio all’amica: “Addio cara Nori, apprendo ora che sei partita. Di te mi ricordo e mi ricorderò sempre la grandissima intelligenza, il tuo senso dell’umorismo, la personalità e la bellezza. Questo periodo sta continuando a portarci via tante persone care. Sarai tornata vicino al tuo amato Sergio e ritroverai tutti i tuoi amici di una vita con i quali hai condiviso gli anni più belli che si possono ricordare e che tu hai vissuto e di cui sei stata regina. Ciao Nori fai buon viaggio“.

Il marito era scomparso nel 1990, quindi da 31 anni era vedova. La sua terrazza al Circeo era nota per essere frequentata da molti personaggi pubblici, tra i quali anche Luca Cordero di Montezemolo. Tanti sono i personaggi del mondo del cinema a cui era legata, da Gigi Proietti a Montesano, passando per Nino Manfredi. Nori lascia un grande vuoto per molti personaggi dello spettacolo a lei vicini.

Oggi Alba aveva lasciato un altro messaggio di cordoglio per la scomparsa del fratello di Dayane Mello, coinquilina al GF di suo figlio Francesco.