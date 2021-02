Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 4 febbraio: Stefano De Martino giudice per un giorno

Che Dio ci aiuti, anticipazioni 4 febbraio: Suor Costanza ha un idea… inscrivere tutto il convento ad una gara di ballo.

Nelle precedenti puntate di Che Dio ci aiuti 6 abbiamo visto Erasmo mettersi nei guai ed alcuni ricordi tornare a sconvolgere prepotentemente la vita di Suor Angela. La donna non sa più chi è e quali segreti si celino dietro al suo passato nebuloso. Nel frattempo il giovane Emiliano ha ricevuto una delusione d’amore da parte di Monica, ma non si arrende ed è convinto a riconquistarla. Azzurra, invece, è sempre più indecisa per quanto riguarda il suo futuro. L’unica sicurezza sembra venirle dalla presenza di Penny.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 4 febbraio: Azzurra dubita del suo futuro

Dalle anticipazioni di Che dio ci aiuti scopiamo che Azzurra cercherà insistentemente una casa adatta a Penny, ma la bambina avrà le idee molto più chiare di lei sul suo futuro. Suor Angela, invece, continuerà a tormentarsi con l’idea che Erasmo sia suo figlio. Nel frattempo Suor Costanza deciderà di iscrivere tutti i giovani che frequentano il convento a una gara di ballo il cui giudice è niente di meno che Stefano De Martino. L’evento, nato come un momento di gioia e condivisione, si trasformerà in un testa a testa di Emiliano e Nico per l’amore di Monica.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che ad Assisi giungerà Elisa, sorella di Suor Angela. Ciò significherà per lei aggiungere un altro tassello al quadro del suo passato. Monica, intanto, riceverà la visita della zia Franca e coinvolgerà in un folle pino anche Nico e la piccola Penny. Per quanto riguarda Azzurra, la ragazza sarà sempre più convinta che farsi suora non sia la strada giusta.

Che Dio ci aiuti andrà in onda su Rai 1 alle ore 21.25. Continuate a seguire le nostre anticipazioni per ulteriori dettagli sulla puntata di giovedì 11 febbraio.