Il video mostra l’arresto di una bambina afroamericana di 9 anni: gli agenti hanno usato uno spray prima di ammanettarla.

Una nuova ondata di indignazione a seguito di un arresto avvenuto lo scorso venerdì, 29 gennaio nella città di Rochester, sul lago di Ontario, a New York. L’evento è scioccante e sta suscitando scalpore non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Difatti, l’agghiacciante video girato dalle Body Cam degli ufficiali, è in breve tempo rimbalzato sui vari i social networks.

Il filmato integrale dura 17 minuti e ritrae gli agenti di polizia mentre ammanettano una bambina di colore. Prima di essere ammanettata, la piccola afroamericana, 9 anni, è stata aggredita con lo spray urticante al peperoncino. Secondo i rapporti ufficiali, la ragazza è stata trasferita d’urgenza al Rochester General Hospital, dove è stata successivamente rilasciata.

I manifestanti marciano a Rochester

I media locali riferiscono che la bambina soffre di problemi familiari, nonché di un disturbo mentale e al momento dell’arresto ha avuto una sorta di nevrosi. Gli agenti hanno detto di essere stati “obbligati” a reagire in quel modo per “garantire la sicurezza stessa della bambina.” Il brutale gesto è stato condannato dalla sindaca afroamericana di Rochester, Lovely Warren: “Sono io stessa madre di una bambina di 10 anni” – ha esordito la donna – “e in quanto madre questo video, questo ingiusto uso della forza è qualcosa che non vogliamo più vedere”.

Il rapporto tra polizia e comunità “chiaramente non funziona”, ha affermato il governatore Andrew Cuomo, precisando che Rochester deve fare i conti con un vero problema di responsabilità della polizia. Difatti non è la prima volta che agenti di polizia di Rochester sono stati accusati di avventata violenza contro gli afroamericani. Basti pensare a Daniel Prude, anch’egli con problemi mentali. Lunedì sera, i manifestanti di Black Lives Matter sono scesi per strade e piazze di Rochester, prendendo d’assalto la stazione di polizia principale della città.

Nella conferenza stampa di domenica, il capo della polizia ad interim Cynthia Herriott-Sullivan ha riferito che sono stati sospeti dall’incarico tutti gli agenti di polizia coinvolti nell’incidente di venerdì scorso.

