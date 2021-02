Belen Rodriguez ha condiviso una foto meravigliosa: la showgirl è comodamente distesa sul divano e sfodera uno sguardo sexy.

Belen Rodriguez è sicuramente una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. L’argentina, fin dal suo arrivo in Italia, ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori con la sua bellezza e il suo talento. La nativa di Buenos Aires è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 9,8 milioni di followers.

Belen ogni giorno posta contenuti piccanti e bollenti in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo fisico esplosivo. Questa sera, la showgirl argentina ha messo in rete una fotografia in cui ha sfoderato uno sguardo sexy. La 36enne è comodamente distesa sul divano.

Belen Rodriguez fenomenale sui social: lo sguardo sexy delizia i fan

Belen, poco fa, ha fatto impazzire tutti pubblicando una fotografia spettacolare. L’argentina è comodamente distesa sul divano e indossa degli occhiali che mettono in evidenza i suoi lineamenti. Lo sguardo sexy della showgirl manda in estasi i fan. La bellezza del suo viso è come al solito disarmante.

Il post ha già raggiunto 85mila cuoricini e numerosissimi commenti. Ogni contenuto che la nativa di Buenos Aires condivide in rete ottiene sempre un ottimo riscontro. I fan stanno anche commentando con enfasi ed entusiasmo.

La Rodriguez, qualche settimana fa, condivise in rete una fotografia strepitosa in cui indossava soltanto reggiseno e slip. Il fisico illegale della classe 1984 manda sempre i followers in visibilio.