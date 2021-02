Belen Rodriguez e Can Yaman, l’impensabile legame tra i due

Belen Rodriguez e Can Yaman, cosa nascondono i due bellissimi? L’uomo e la donna più desiderati dal web.

Belen Rodriguez e Can Yaman sono seguitissimi sui social: 9,8 milioni di follower lei e 8 milioni di follower lui. Ogni post che condividono dai rispettivi profili social riceve larghi consensi dal web. Amati e desiderati, la showgirl argentina e l’attore turco famosissimo in Italia grazie alla fortunata Day Dreamer – Le ali del sogno – la serie romantica che ha fatto breccia nel cuore delle italiane. Can Yaman viene spesso in Italia tanto che ultimamente sarebbe stato beccato con Diletta Leotta. Belen Rodriguez invece è italiana di adozione, vive nel Belpaese ormai da tempo insieme al figlio Santiago, nato dal matrimonio con il ballerino napoletano Stefano De Martino. Di recente, la showgirl è legata ad Antonino Spinalbese, quindi pare proprio che abbia messo le radici in Italia. Ma qual è il collegamento con l’attore turco?

Belen Rodriguez e Can Yaman, cosa nascondono?

Tempo fa si vociferava infatti che la bellissima showgirl seguisse su Instagram l’attore turco. In realtà spulciando tra i 640 profili seguiti non vi sarebbe traccia di Can. Magari avrà cambiato idea o tolto il segui a scanso di equivoci? Quello che emerge però è che continua a seguire Marco Borriello e Andrea Iannone, ex di Belen. Oggi la bella argentina comunque è legatissima all’hairstylist Antonino Spinalbese e non pare essere interessata a qualcun altro. Can invece segue pochissimi profili e tra questi vi sarebbe proprio la Leotta.

Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato, e ringrazierò Dio ogni giorno per aver fatto incrociare le nostre strade. La dedica d’amore di Belen al nuovo fidanzato due giorni fa non lascia alcun dubbio.