Barbara Pedrotti ha illuminato il mondo dei social network con una foto bellissima: la giornalista sfodera la sua bellezza mozzafiato.

Barbara Pedrotti è una delle giornaliste italiane più amate dai telespettatori, soprattutto quelli di Sky. La nativa di Rovereto, oltre ad avere un sito personale, ha un grande seguito anche sui social network: il suo account Instagram vanta ad esempio 269mila followers. La classe 1982 ama mettere in rete scatti a dir poco favolosi in cui mette in mostra tutta la sua bellezza.

La 38enne, anche oggi, ha deliziato il suo pubblico postando una foto fenomenale. La giornalista appare decisamente felice e sfodera un sorriso incantevole. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Barbara Pedrotti sempre più bella: il sorriso illumina il web