Gomorra 5 (attenzione spoiler) spuntano altre foto rivelanti

Ecco l’ultimo spoiler sulle riprese della nuova stagione di Gomorra: gli scatti inediti svelano la sfarzosa location e molto altro.

Le riprese della tanto attesa nuova stagione della serie televisiva di Gomorra hanno avuto inizio nella città di Napoli, per poi proseguire in una località regale e suggestiva. Il fan della storia fatta di tensioni e risvolti particolarmente sanguinosi hanno accolto la notizia con incredibile clamore. Si tratta infatti di una meravigliosa villa situata nei pressi di Caserta e la cui costruzione risale al XVIII secolo.

Gomorra 5: svelato il segreto della location

La troupe di Gomorra 5 è in procinto di curare gli ultimi dettagli del set, utilizzando sia le sale interne della struttura che il suo grande cortile di riferimento. Si passa dunque da location, adibite in passato alle riprese ed ammirate successivamente dai suoi telespettatori, come Palazzo Grauso a Marcianise, all’ultima ed innovativa Villa Porfidia.

Curata dall’architetto Nicola Tartaglione, in collaborazione con gli autori dell’acclamata serie tv napoletana, e collocata nelle vicinanze di Via Appia Antica, Villa Porfidia era destinata in passato ai soggiorni estivi della famiglia regale di appartenenza.

Fino al 1860 la tenuta è appartenuta alla dinastia dei Borboni fino a giungere nelle mani dei suoi attuali proprietari, ovvero la famiglia Porfidia di Recale. La struttura vanta un parco di ben 20mila mq. E una serie di porticati e fontane che potrebbero rievocare atmosfere appartenenti ad un’altra epoca. Ad oggi risulta una scelta davvero interessante, accompagnata dal ritorno sul set di Marco D’Amore.