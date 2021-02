GF Vip, Alda D’Eusanio affonda De Filippi: “Non sa cosa sia avere un figlio”

Alda D’Eusanio durante l’ultima puntata del GF Vip rivolge pesanti accuse nei confronti di Maria De Filippi. In particolare la giornalista l’accusa di essere sempre in televisione a discapito della famiglia.

Pesanti accuse sono volate nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Al centro del mirino questa volta Maria De Filippi. La nota conduttrice è stata accusata da Alda D’Eusanio.

ll commento è sorto durante un tentativo di Alda di consolare la top model Dayane Mello. “Chi sta meglio di te? Maria De Filippi?”. La modella non comprende e chiede maggiori spiegazioni. La giornalista la incalza commentando: “Non so dici, io sono scontenta perché c’è chi sta meglio di me. Non so, Maria De Filippi? E’ una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera.” Ada prosegue poi affermando che la conduttrice non saprebbe cosa significa avere un figlio.

La regia interviene cambiando inquadratura. L’attenzione viene spostata sugli altri concorrenti. Quella della D’Eusanio non è la prima critica mossa alla De Filippi. Nel 2018 durante un’ospitata a Vieni da Me alla domanda della Balivo in merito se si commuovesse assistendo ai racconti nei programma di Maria, Ada rispose: “No mai. Mi commuovo per le storie vere”.

Ada D’Eusanio pronuncia frase razzista: il televoto la salva

Nella casa più spiata d’Italia la D’Eusanio si è fin da subito distinta per i suoi commenti critici. In questi giorni ha pronunciato una parola dalla valenza razzista rischiando la squalifica dal reality. A salvarla l’intervento del pubblico con il televoto. Reagisce di petto il calciatore Mario Balotelli: “Fuori da qualsiasi programma”, il commento del giocatore. La vulcanica concorrente si è scusata per l’accaduto.

Altro commento che ha sollevato malumore è stato in merito ad Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta ed ex concorrente.

“Maria è così bella, ma suo marito è brutto forte”, le parole taglienti di Ada.