Alfonso Signorini licenziato dal GF Vip? Bettarini: “Dovrebbero cacciarlo”

Le frasi di Alfonso Signorini contro Elisabetta Gregoraci mettono a rischio la sua carriera come conduttore del Gf Vip: Mediaset pensa di licenziarlo. Stefano Bettarini, ex concorrente, dichiara: “Dovrebbe dare l’esempio”

Il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, si è attirato le ire dei telespettatori per un momento del programma in cui rivolge delle frasi decisamente imbarazzanti ad Elisabetta Gregoraci, ospite in studio. Il conduttore prima l’ha definita scherzosamente “merd***cia“, accusandola di aver trattato male Pierpaolo Pretelli. Ma poi Signorini passa il segno quando rispolvera un antico proverbio cinese e lo “riadatta” per l’occasione.

“Tornato a casa picchia la Gregoraci. Tu non sai perché, lei sì”. Il gelo è immediatamente calato sullo studio di Canale 5 e la showgirl non ha potuto far altro che lanciargli un’occhiataccia. Il commento sessista e imbarazzante però ha giustamente fatto scoppiare l’indignazione di molti telespettatori che hanno protestato sui social, chiedendo l’immediato licenziamento di Signorini.

Stefano Bettarini: “Signorini? Atteggiamento di una bassezza infinita”

Ma non sono stati solo i telespettatori ad indignarsi. Tra i Vip, in molti si sono stretti intorno ad Elisabetta Gregoraci, per difenderla. Fra loro anche Stefano Bettarini, ex concorrente del GF Vip, che era stato escluso dal programma da Signorini per aver bestemmiato davanti alle telecamere. Da quel momento l’ex calciatore ha criticato la gestione del Gf Vip da parte del conduttore, accusandolo di adottare “due pesi e due misure” e di proteggere i suoi preferiti a discapito degli altri. Un esempio sarebbe la mancata squalifica di Alda D’Eusanio, che nella casa del Gf Vip avrebbe pronunciato la frase: “Vedi qualche neg***o qua?“.

In merito all’episodio con la Gregoraci, Bettarini scrive a Signorini sui social: “Ci si aspettava da te imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio. Tu che a seconda del vento sventoli come una bandiera. Saresti dovuto essere coerente con te stesso”. L’ex calciatore lo giudica un “atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile“. E poi incita Mediaset a licenziarlo: “Hai riempito pagine e pagine di una tv orrenda… Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete”.

Anche Salvo Veneziano, diventato famoso per la partecipazione alla prima edizione del Gf nel 2000, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Veneziano – a sua volta squalificato dalla scorsa edizione del Gf Vip per frasi sessiste – rivela che nel mondo dello spettacolo “tutti hanno paura di Signorini e non smettono di elogiarlo, sperando di essere chiamati nella prossima edizione”.