GF Vip, bestemmia in diretta: cala il gelo sullo studio – VIDEO

GF Vip, bestemmia in diretta: cala il gelo sullo studio. Ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, c’è stata una proposta di matrimonio che ha fatto molto discutere

Carlotta Dell’Isola è l’ultima eliminata del GF Vip ma ha lasciato il programma con grande gioia. Infatti, poco prima di essere eliminata definitivamente dal gioco, ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del suo amato fidanzato con cui ha fatto Temptation Island la scorsa estate. I due sono diventati molto noti al pubblico per la loro storia d’amore e alla fine hanno deciso di lasciare il programma insieme.

Carlotta dell’Isola riceve la proposta di matrimonio al GF Vip: Nello fa una gaffe

Carlotta nella casa si è spesso lamentata di non aver mai ricevuto una sorpresa romantica dal suo fidanzato e soprattutto perché dopo tanti anni Nello non le aveva ancora fatto una proposta. Per questo motivo ieri sera Nello ha deciso di sorprenderla venendo al Grande Fratello Vip e chiedendole finalmente di sposarla. Lei dopo è stata eliminata al televoto ma ha lasciato la casa contenta di tornare dal suo amato. Intanto durante la proposta a lui è scappata una bestemmia che ha spiazzato tutti.

La bestemmia non è affatto passata inosservata, in un attimo i social si sono riempiti di commenti esilaranti e il video di quel momento ha fatto presto il giro del web.