Elisabetta Gregoraci: pantaloni a zampa e vita alta per la Primavera 2021

Le nuove tendenze hanno già spinto numerose influencer a mostrare in che modo seguire il trend ed essere sempre al passo con i tempi. Elisabetta Gregoraci è stata una delle ultime a mostrare un must have per la prossima stagione, un irrinunciabile paio di pantaloni Primavera 2021, super super chic.

Il pantalone a zampa a vita alta è un evergreen: nel tempo torna instancabile a dominare le tendenze del fashion e ogni volta dimostra di essere un capo assolutamente versatile.

Elisabetta Gregoraci ne indossa un paio nello studio di Verissimo e si aggiudica il titolo di icona di stile della Primavera 2021!

La showgirl italiana è stata ospitata da Silvia Toffanin insieme alla sorella Marzia lo scorso sabato 30 gennaio. Le due donne hanno scelto di apparire con un outfit coordinato ma con colori opposti, e grazie alla loro somiglianza sembrano quasi gemelle.

Lo styling ha puntato sul ton sur ton, abbinando il pantalone aderente ad una camicia di seta dall’aria veramente sensuale.

Un look che esalta la silhouette, senza togliere importanza ad alcuna forma. Insomma, perfetto tanto per una giornata d’ufficio quanto per un evento all’insegna del romanticismo.

Di certo non si può sbagliare ad abbinare questo modello di pantalone: basta prendere come esempio il look delle Gregoraci, outfit firmati nientemeno che da Elisabetta Franchi. Non si offenderanno se decidiamo di replicarli.

Si può puntare su un’unica nuance per l’intero outfit spaziando tra le varie palette chiare, irrinunciabili nelle stagioni calde.

Se aggiungiamo anche un décolleté, non solo otteniamo un risultato chic e formale impossibile da non apprezzare, ma andiamo anche a valorizzare il taglio sartoriale di questo modello che andrà a ruba per la Primavera 2021.

Il mantenersi su un unico tono non è certo l’unica variante possibile per indossare questo capo: pensiamolo anche in un gioco di contrasti cromatici, dal nero-bianco alle tonalità eccentriche o pastello per le più audaci. C’è da sbizzarrirsi, e un risultato degno di nota è sempre garantito!