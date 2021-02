Morta ragazza di soli 17 anni, volo nel vuoto: indagano i Carabinieri

Una ragazza di soli 17 anni è morta ieri a Civitavecchia, in provincia di Roma, precipitando dal sesto piano di un condominio.

Tragedia a Civitavecchia, in provincia di Roma, dove una ragazza di 17 anni è deceduta nella mattinata di ieri. La 17enne sarebbe precipitata dalla finestra della sua abitazione, sita al sesto piano di un condominio in via Monti Reatini. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso la ragazza e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, dove purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri i quali stanno vagliando tutte le ipotesi, tra cui quella del suicidio.

Civitavecchia, tragedia nella mattinata di ieri: ragazza di 17 anni muore precipitando dal sesto piano di un condominio

Aveva solo 17 anni la ragazza deceduta dopo essere precipitata da una finestra di un condominio. È accaduto ieri, lunedì 1 febbraio, a Civitavecchia, in provincia di Roma. Stando a quanto riporta la redazione di Terzobinario.it, la 17enne, studentessa del liceo classico Guglielmotti, è caduta da una finestra dell’appartamento, dove viveva, sito al sesto piano di un edificio in Monti Reatini.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del 118 che hanno immediatamente trasportato la ragazza presso l’ospedale San Paolo, dove i medici hanno dichiarato il decesso per le gravi ferite riportate.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Civitavecchia che stanno indagando su quanto avvenuto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al vaglio dei militari dell’Arma, riporta Terzobinario.it, vi è anche l’ipotesi di un gesto volontario le cui ragioni sono ancora da chiarire.

Sotto choc l’intera comunità di Civitavecchia, il cui sindaco, Ernesto Tedesco, ha commentato la tragedia attraverso un post su Facebook scrivendo: “Civitavecchia oggi ha il cuore spezzato. Un dolore immenso che travolge tutti e ci invita alla riflessione, per una ragazza di 17 anni che nel fiore dei suoi anni ci ha lasciato“.

Civitavecchia oggi ha il cuore spezzato. Un dolore immenso che travolge tutti e ci invita alla riflessione, per una… Pubblicato da Sindaco Ernesto Tedesco su Lunedì 1 febbraio 2021

Il primo cittadino ha poi invitato, su iniziativa degli studenti di tutte le scuole, gli istituti cittadini a rispettare un minuto di silenzio in segno di lutto per la morte della 17enne.