Strade maledette, muore bimbo di 4 anni. Grave un motociclista in un altro schianto

Doppio incidente ieri sulle strade italiane: nel primo grave il centauro 26enne alla guida, morto nel secondo invece un bimbo di 4 anni

Ieri è stata una giornata con un pesante bilancio riguardo le tragedie sulle strade avvenute sul nostro territorio nazionale. La prima vicenda poco dopo le 17 lungo via Castellana a Istrana (Treviso). Stando a una prima ricostruzione fornita dalla polstrada, sembra che il centauro 26enne alla guida della moto, in sorpasso, non si sia reso conto della svolta a sinistra verso via Divisione Julia della Opel, condotta da un 38enne del posto.

Lo schianto tra i due mezzi è stato violento e inevitabile: il motociclista è stato sbalzato immediatamente a terra, il personale sanitario del 118 è intervenuto prontamente per soccorrerlo.

Per lui il ricovero immediato all’ospedale di Treviso dove però la sua prognosi è riservata vista la gravità delle condizioni con cui è giunto sul posto. L’uomo alla guida dell’auto invece ha riportato solo alcune lesioni lievi.

Tragedia nel Cilento, muore bimbo di 4 anni

La seconda sciagura ha avuto ripercussioni maggiori perché ha portato alla morte di un bambino di soli 4 anni a Casal Velino, piccolo comune della provincia di Salerno. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo viaggiava in auto con la mamma e la sorellina, erano le 13.30 e probabilmente stavano tornando da scuola.

L’auto è sbandata improvvisamente ed è finita capovolgendosi in un fossato laterale alla strada. Il bambino è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della vettura, una Kia, ed è morto nell’impatto al suolo.

Nel tratto stradale non sono presenti videocamere e quindi al momento non è chiaro se la donna abbia sterzato per evitare un’altra automobile che sopraggiungeva dal lato opposto, sia comparso all’improvviso un animale oppure si sia distratta per qualche secondo. Lei e l’altra figlia al momento sono ricoverate ma non si conoscono le condizioni di salute, la prognosi è riservata.