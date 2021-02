La macabra scoperta è avvenuta proprio nel centro della città: a lanciare l’allarme sono stati i passanti.

Nel pomeriggio di lunedì, 1 febbraio, una testa mozzata è stata rinvenuta all’interno di una scatola. L’agghiacciante dettaglio è stato scoperto dai passanti di un marciapiede nel centro di Tolone, città del sud est della Francia e capoluogo del dipartimento del Varo. Secondo quanto riportano i media locali, il contenitore e il suo macabro contenuto sono stati lanciati da una finestra di un appartamento a Cours Lafayette, nel cuore della città, vicino a Notre-Dame-de-la-Cathedral Seds.

Dalle vetrate sarebbe apparso in seguito un “uomo con le mani insanguinate.” Sono stati proprio i pedoni a lanciare l’allarme e il RAID è stato immediatamente inviato sul posto. “L’incidente non è collegato ad alcuna attività terroristica”, ha specificato il Vice Procuratore della Repubblica Dominique Mirkovic.

L’accusato è “confuso e parla di Satana”

La scoperta è avvenuta intorno alle ore 13:30. Secondo quanto riporta BFMTV, gli agenti sono stati inviati nel centro della città di Tolone, “dove è stata ritrovata una testa mozzata all’interno di una scatola di cartone, appena gettata a terra dal terzo piano di un edificio.” Le fonti ufficiali riferiscono che il capo appartiene a un clochard, ospitato nell’abitazione dell’imputato la sera prima. Il potenziale sospettato è un militare della Marina Nazionale: l’uomo, 40 anni,”confuso e logorroico”, presentava ancora tracce di sangue sul viso e “diversi tagli in particolare sulle mani” al momento dell’arresto.

Il Nice Martin ha precisato che nei suoi discorsi, il presunto assassino “nominava spesso di Satana”. Inoltre, durante la perquisizione dell’appartamento in rue Garibaldi, è stata ritrovata una katana, la tipica spada giapponese. L’indicibile atto è “espressione dell’apice follia umana”, scrive in un comunicato Hubert Falco, sindaco di Tolone. Cause e dinamiche inerenti al macabro gesto restano ancora sconosciute.

La tête a été découverte dans un carton qui venait d’être jeté par la fenêtre d’un immeuble Pubblicato da BFMTV su Lunedì 1 febbraio 2021

La custodia dell’accusato è stata rinviata a causa delle sue instabili condizioni psichiche: l’uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti specialistici e valutazione psichiatrica.

