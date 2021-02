Bayside School in lutto, è morto uno dei personaggi più celebri. Si è spento Dustin Diamond, uno dei protagonisti assoluti e sicuramente uno dei più amati

Chi si ricorda di Bayside School? Stiamo parlando di una delle serie tv più amate degli anni novanta. Abbiamo perso proprio lui, uno dei protagonisti: Dustin Diamond. L’attore aveva solo 44 anni e purtroppo da un po’ di tempo era malato di cancro, la malattia era arrivata al quarto stadio. Era stato ricoverato in un ospedale della California nei primi giorni dell’anno per il cancro ai polmoni ed era stato sottoposto ad una serie di esami, per non parlare di una serie di dolori in tutto il corpo.

Bayside School, è morto Dustin Diamond: fans in lutto

Come dimenticare il suo personaggio? Dustin interpretava Screech Powers, è stato per eccellenza lo sfigato degli anni novanta. Screech era esperto di biologia e di scienza, era impacciato, ingenuo ed era il migliore amico di Zack, il protagonista assoluto della serie. Era un po’ egoista ma innamorato follemente di Lisa Turtle e non è mai stato corrisposto nonostante i tanti tentativi.

Dopo la serie tv la sua carriera non è decollata, a differenza dei suoi colleghi che sono diventati molto noti nel decennio successivo. Dustin aveva partecipato ad una edizione del Celebrity Big Brother americano.