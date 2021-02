Jolanda De Rienzo: pronostici, sensualità e “la grande bellezza” – FOTO

Grazie alla giornalista sportiva Jolanda De Rienzo pronostici e sensualità sono sulla stessa lunghezza d’onda: mostra “la grande bellezza”.

La carriera della presentatrice e giornalista sportiva, Jolanda De Rienzo, ha inizio a brevissimo tempo dalla conclusione dei suoi studi universitari. Inizialmente appare in alcune trasmissioni dedicate al benessere della persona per poi dominare nel corso negli all’interno del mondo dello sport: nel 2014 in Aspettando Calciomercato oppure attualmente alla direzione di Fuori gioco – Il calcio come nessuno ve lo racconta.

Jolanda De Rienzo e la duplice “grande bellezza”

Eppure la sua attività professionale pare che non si limiti soltanto alle sue apparizioni televisive o a discutere sulle sorti della Champions League, bensì Jolanda dedica molto del suo tempo libero alla cura dei suoi profili social. L’ultimo scatto condiviso questa mattina su Instagram ne è la prova.

Questa istantanea appare come una ricca combinazione. In particolare tra tutto quel che c’è da sapere sui pronostici delle partite e tutto quel che è fondamentale per essere irresistibile. Indossando un vestito dalle tinte vermiglie e maculate, la giornalista pare che ami mettere in mostra quotidianamente anche la sua varietà, ed incredibilmente sensuale, di stile.

“I miei pronostici stanno andando così così…Ma chi ci prova non perde mai‼️Al massimo cade, impara e si rialza‼️😉“. Queste è stata l’incoraggiante riflessione di Jolanda in aggiunta alla didascalia e non dimenticando al contempo di sottolineare la sua speranza di riuscire ad indovinare i risultati del prossimo match calcistico: Napoli-Parma.