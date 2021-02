Claudia Gerini è il ritratto della bellezza, spettacolari le calze FOTO

Claudia Gerini pubblica foto stupende su Instagram, alla sua età è ancora meravigliosa

L’attrice Claudia Gerini (Getty Images)Classe 1971, di origine romana, Claudia Gerini all’età di cinquant’anni è ancora una delle donne italiane più belle. La maggior parte dell’opinione pubblica la ricorda nei film di Carlo Verdone, a partire da Viaggi di nozze fino a Grande Grosso…e Verdone. Oggi oltre ad essere un’attrice molto nota, è anche una mamma meravigliosa di due bambini. Adora la sua famiglia e i fan che la supportano in ogni occasione.

Claudia Gerini: in quale foto la preferite?

Di una bellezza stravolgente, i suoi occhi da anni conquistano il pubblico italiano e i follower su Instagram crescono giorno dopo giorno. La Gerini è molto attiva sui social dove è seguita da più di quattrocento mila follower che impazziscono per il suo splendore. Ha quasi cinquant’anni ma è come il vino, più invecchia e più è bella. Fine, elegante, di grande talento, non a caso il regista Carlo Verdone l’ha scelta più volte come protagonista dei suoi film. Attualmente a cosa sta lavorando l’attrice?

Dalle ultime foto sembrerebbe che la Gerini abbia collaborato con Can Yaman, l’attore turco che da qualche tempo sta facendo impazzire molte donne italiane. Così l’attrice romana scherza con i fan: “ A tutto il suo popolo di fans che mi chiede di pubblicare foto con lui. Dico che questo è tutto”.

Servizi fotografici a non finire, per la romana non è più lavoro ma anche passione. Ormai le sue collaborazioni e progetti sono diventati la sua quotidianità.