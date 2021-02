Ginevra Lamborghini radiosa, quello sguardo dolce che incanta – FOTO

Ginevra Lamborghini posta su Instagram un primo piano in cui si mostra radiosa. Tripudio di like da parte dei fan.

Ginevra Lamborghini si mostra radiosa nell’ultimo post pubblicato su Instagram. La sorella di Elettra indossa una felpa sportiva con dettagli colorati. Volto sorridente ha uno sguardo dolce che conquista i suoi 60 mila follower. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei fan.

Da pochi giorni è uscito il suo nuovo singolo “Alibi” in radio e su tutte le piattaforme online. Il debutto di Ginevra nel mondo musicale è molto recente. Sulle orme della sorella, ha intrapreso la carriera da cantante a partire da settembre scorso con il brano “Scorzese”. Quest’anno uscirà il suo album. Un mix di generi soul e pop. Ginevra è una grande appassionata di blues e jazz.

Ginevra Lamborghini: il difficile rapporto con la sorella Elettra

Nata nel 1994 a Bologna, Ginevra Lamborghini è laureata in marketing della moda. Dopo gli studi si dedica al lavoro in azienda ricoprendo il ruolo di direttrice creativa del brand di automobili del padre. Di seguito intraprende la strada dell’imprenditrice lanciando il marchio di borse “Ginevra Colletion”. Poi si dedica alla carriera da influencer e di seguito quella da musicista.

La Lamborghini avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip. Tuttavia secondo alcune voci la giovane avrebbe cambiato idea prima dell’inizio. Tra le sue richiesta centrale era quella di non parlare della famiglia in particolare di Elettra. Tra le due i rapporti sarebbero tesi. Al matrimonio della sorella con Afrojack, celebrato lo scorso 26 settembre, Ginevra non era presente tra gli invitati. Pare che le due non si parlino da tempo a seguito di un forte scontro. Ma non si hanno altre informazioni in merito alle criticità del loro legame.

Per non far trapelare nulla Ginevra ha deciso di non partecipare al reality. In questi mesi si è dedicata al nuovo progetto musicale.