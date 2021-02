Caso Diletta Leotta: la verità sulla storia d’amore con Can Yaman

Caso Diletta Leotta: cosa sappiamo della sua storia con Can Yaman? Spunta un nuovo indizio del gossip riguardo alla coppia

Da settimane il gossip non fa altro che parlare della nuova coppia: Diletta Leotta e Can Yaman, lei giornalista sportiva e lui attore turco. I due sono stati paparazzati insieme e sono finiti sul giornale di Alfonso Signorini Chi dove è scoppiata la bomba sulla loro presunta relazione. Il popolo di Instagram e del web in generale non è più nella pelle e quotidianamente cerca di scoprire qualche dettaglio in più anche se è molto difficile. “Sono fatti miei. Punto.” informa l’attore turco su Twitter. Chi tace acconsente?

Caso Diletta Leotta e Can Yaman: un nuovo indizio

Le prove per questa nuova relazione sembrano esserci tutte, ma la conferma da parte della coppia tarda ad arrivare. Intanto però sappiamo con certezza che la giornalista e l’attore hanno passato alcuni giorni insieme a Roma, tra baci e coccole. Basta guardarli nelle foto, tra abbracci ed effusioni. “Probabilmente sono solo una coppia di amici e di affari” scrive Alberto Dandolo su Oggi. “C’è chi è pronto a giurare che Diletta presto sbarcherà anche in Turchia dove potrebbe diventare la nuova eroina bionda delle serie tv in salsa ottomana…”. Tra l’altro in queste settimane si è parlato anche della possibile presenza di Can Yaman a Sanremo 2021 e c’è chi scommette che entrambi siano presenti a Sanremo 2021, sempre se l’edizione si farà.

Intanto da parte della giornalista non arriva nessuna dichiarazione e il suo profilo Instagram è fermo da una settimana. Sarà questo un indizio?