GF Vip. La concorrente dell’attuale reality in onda su Canale5, Maria Teresa Ruta, fa una confessione sensazionale. Ha avuto un flirt con…

Com’è noto, una delle concorrenti ancora in gara all’interno della casa del Grande Fratello è la conduttrice Maria Teresa Ruta. In quella situazione ovattata è facile dimenticare che le telecamere siano attive 24 ore su 24, e i partecipanti al reality si lasciano andare a confidenze intime senza considerare che milioni di telespettatori li stanno ascoltando.

E’ capitato anche alla showgirl che, nel corso delle puntate, si è lasciata sfuggire dei dettagli privati del suo passato, facendo anche nomi e cognomi di personaggi celebri con cui dice di aver avuto delle liaison. E’ uscita con il principe Alberto di Monaco con il quale si è scambiata solo un bacio. Ha ricevuto delle avances dal fascinoso attore francese Alain Delon del quale ha detto: “Alain Delon era Presidente a Miss Italia quando io ero in giuria. Voleva che mi sedessi accanto a lui a cena”. A quanto pare, a mettere il bastone tra le ruote fra i due, fu Alba Parietti.

Poi altra rivelazione shock durante il corso della 36^ puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri 1° Febbraio su Canale 5. Maria Teresa Ruta ha avuto un flirt con un cantante famoso. Di chi si tratta.

GF Vip. Maria Teresa Ruta: chi è il cantante famoso con cui ha avuto un flirt

“Canta, ma scrive anche, un bel ragazzo, interessante, moro. Più giovane di me. È successo più di 15 anni fa, non fatemelo dire” – confessa Maria Teresa Ruta a un incuriosito e incalzante Alfonso Signorini, in diretta su Canale 5.

“In quel momento ero single e lui era deluso perché una sua canzone venne rifiutata per partecipare al Festival di Sanremo. E’ successo dopo il matrimonio con Amedeo Goria e prima delle mie seconde nozze con Roberto Zappulla“ – continua a raccontare la showgirl. “L’ ho visto molto giù e l’ho invitato a vedere il Festival da me e a mangiare qualcosa insieme. Anche lui era solo, solissimo”.

In studio si scatena il toto nomi ma nessuno sembra indovinare. “Spero mi possa perdonare: è Francesco Baccini” – confessa alla fine la Ruta.

Gaffe di Signorini: “Vuol dire che ‘Viva la mamma’ l’ha scritta per te?” E Pupo lo rimprovera: “Ma quello è Bennato”.