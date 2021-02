Avete visto il buongiorno sul profilo di Laura Cremaschi? La bonas lascia i fan senza parole con quella foto strepitosa

Si fa chiamare Cremaschina dal web, in televisione è conosciuta come una delle bonas di Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis. Il suo nome è Laura Cremaschi e sta intasando i social con le sue foto sensuali e provocanti. I fan impazziscono e su Instagram non si risparmiano commenti per la bionda valletta di Canale 5. Insieme alle sue colleghe sono il trio delle meraviglie.

Laura Cremaschi: come si mostra ai fan? FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Quasi un milione di follower hanno messo il segui alla Cremaschi che è tornata in pista insieme a Claudia Ruggeri e Francesca Brambilla. Su Instagram sembrano molto unite sia nel lavoro che nella vita privata, infatti tutte non perdono occasione di pubblicare alcuni scatti insieme. Il buongiorno di questa mattina è strepitoso, Laura si mostra bollente con una canotta trasparente dove si intravedono le sue meraviglie. Sguardo sexy, accattivante e occhi che esplodono di sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

La showgirl non perde occasione di mostrare il suo lato A che esplode in ogni foto. “Bellissima” commenta un fan; “Sempre più gnocca” scrive un altro; “Magnifica” esordisce un utente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Il sorriso è la sua arma migliore, chissà se oltre ad Avanti un altro ci saranno altre occasioni di vederla in televisione? I fan già fremono e non sono più nella pelle.