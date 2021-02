Paura per il noto attaccante del Napoli: l’aereo sui cui viaggiava finisce fuori pista

L’aereo privato su cui sabato sera viaggiava l’attaccante del Napoli Dries Mertens è finito fuori pista, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Momenti di paura, quelli vissuti dall’attaccante del Napoli Dries Mertens sabato sera. Il centravanti è volato con un aereo privato in Belgio per sottoporsi a delle cure dopo l’infortunio rimediato alla caviglia. Durante l’atterraggio all’aeroporto di Durne, però, qualcosa è andato storto ed il velivolo è finito fuori pista, ma fortunatamente nessuno a bordo ha riportato ferite. Solo un grande spavento per il belga che sta affrontando le cure per ritornare presto a disposizione di mister Gennaro Gattuso.

Napoli, paura per Dries Mertens: l’aereo finisce fuori pista durante l’atterraggio in Belgio

Nella serata di sabato, l’aereo su cui viaggiava Dries Mertens è finito fuori pista al momento dell’atterraggio all’aeroporto di Durne, in Belgio. Secondo quanto raccontato dai media belgi e la redazione di Tuttosport, l’attaccante del Napoli aveva noleggiato un aereo privato Cessna della compagnia croata Jung Sky per rercarsi ad Anversa e sottoporsi alle cure per recuperare dall’infortunio alla caviglia. Al momento dell’atterraggio, però, forse per via del maltempo, l’aereo è finito fuori pista sull’erba oltre la zona di sicurezza.

Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze ed il velivolo, come racconta un portavoce dei vigili del fuoco, è stato riportato sulla pista attraverso due veicoli tecnici. Insieme al giocatore 33enne, riporta Tuttosport, c’era anche il suo cane Juliette.

Dopo la disavventura di sabato, Mertens proseguirà la riabilitazione alla clinica Move to Cure seguito dal fisioterapista Lieven Maesschalck, specialista che da molti anni cura numerosi importanti atleti. Il belga durante il match di campionato contro l’Inter dello scorso 16 dicembre aveva riportato un trauma distorsivo alla caviglia.

Dopo circa un mese il tecnico Gattuso lo aveva mandato in campo per alcuni minuti prima contro il Verona e la Fiorentina in campionato e successivamente per il secondo tempo della sfida di Coppa Italia. A quaranta minuti dal suo ingresso, però, l’attaccante aveva nuovamente lasciato il campo dolorante ed a fine gara aveva salutato i compagni con una vistosa fasciatura al piede.