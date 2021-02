Il presentatore Flavio Insinna perde la testa durante la scorsa puntata de L’Eredità: ecco cosa ha detto alla concorrente.

Durante la scorsa puntata de L’Eredità la reazione del suo conduttore, Flavio Insinna, ha lasciato i suoi telespettatori e la concorrenti in questione a bocca aperta. Quando la giovane campionessa Eleonora, dopo aver risposto impeccabilmente ai quesiti precedenti, è finalmente giusta al momento della ghigliottina. Ed è stato lì che Flavio ha commesso un’impressionante gaffe.

L’Eredità: Flavio Insinna la clamorosa gaffe, poi le scuse

“Mi dispiace“, è stato il pensiero di Flavio dopo la serie di esclamazioni volte a mettere appositamente in imbarazzo la concorrente. Ebbene, Eleonora, ha fallito nell’indovinare il quesito finale e la ghigliottina si è subito abbattuta su di lei. Scelta da lei la parola”sbarco” mentre si trattava di “direzione“.

Tra i soliti indizii in aiuto di Eleonora vi erano: “segnale”, “centrale”, “assumere”, “operazioni” e “partito”, ma purtroppo non sono stati sufficienti a condurre la nuova campionessa verso la giusta direzione. Facendole perdere in tal modo il montepremi previsto per la serata di ben 60.000€.

Ovviamente il presentatore Rai anche questa volta non ha perso la sua occasione per sottolineare in diretta l’amara sconfitta subita dalla concorrente: “La direzione questa sera era un’altra“. Una beffa per lui degna di nota ma che pare non abbia ottenuto il risultato sperato. Tant’è che sono state pochissimo le risate a supporto di tale sarcastico spettacolino.