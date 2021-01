Flavio Insinna sospende tutto: il motivo sorprendente

Flavio Insinna sarà protagonista di una nuova avventura televisiva. Si lascia andare a commenti tanto veritieri quanto tristi sulla situazione attuale

Abbiamo lasciato la talentuosa Milly Carlucci in chiusura della quindicesima edizione del popolare talent di danza Ballando con le stelle, andato in onda sugli schermi di RaiUno fino allo scorso Novembre. Il format ha visto vincitori Gilles Rocca e Lucrezia Lando e non sono mancati i colpi di scena. E’ stato un capitolo insolito per il popolare programma che, causa Covid, è stato rinviato di parecchi mesi e si è svolto con modalità riadattate alle norme imposte di distanziamento sociale e precauzione.

Dal ballo alla canto. Milly Carlucci prenderà nuovamente il timone de Il cantante mascherato. Anche in questo caso si sfideranno personaggi del mondo dello spettacolo che si esibiranno in prove canore. Il pubblico, però, non saprà mai in precedenza la loro idendità poiché nascosti all’interno di maschere che li ricopriranno dalla testa ai piedi. Scopriremo chi il loro volto solamente quando verranno eliminati.

Anche ai giudici della gara sarà proibito sapere di più. Uno di essi è Flavio Insinna che ha fatto importanti dichiarazioni.

Flavio Insinna a Il cantante mascherato. Che cosa ha detto

Il cantante mascherato sarà concorrente diretto per l’ultimo mese di messa in onda del Grande Fratello Vip. La Rai punta su un format che è stato molto amato nella scorsa edizione per contrastare il popolare reality che chiuderà battenti tra poche settimane.

Tra i giudici vedremo Patty Pravo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Quest’ultimo, impegnato quotidianamente con il quiz show L’Eredità, è molto contento della responsabilità che gli è stata affidata ma si è lasciato andare a dichiarazioni relative al periodo difficile che tutti stiamo attraversando: “Non vedo l’ora. Per un po’, sospendiamo il tempo. L’anno scorso eravamo ancora liberi e il concetto di maschera aveva un altro significato”.

Siamo sicuri che Milly Carlucci, Insinna e colleghi riusciranno sicuramente a distrarre il pubblico e a donare qualche ora di svago e rilassatezza.