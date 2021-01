La geografia del buio: tracklist completa del nuovo album di Michele Bravi, in uscita a partire da venerdì 29 gennaio.

Anche noi di Yeslife eravamo presenti alla conferenza stampa di presentazione de La geografia del buio, il nuovo album di Michele Bravi, in uscita il 29 gennaio. Un disco che si compone di dieci tracce, di cui una interamente realizzata al pianoforte dallo stesso Michele. “Questo non è un disco sul come si esce dal buio – ci ha raccontato -. È un disco che non giudica il dolore, ma lo attraversa ed attraversandolo scopre un modo per conviverci, per dargli uno spazio”.

Di seguito i titoli delle dieci tracce, corredate di una breve sinossi.

Leggi anche -> Michele Bravi racconta il suo nuovo album: “L’intero progetto è un duetto con il silenzio”

Michele Bravi, tracklist completa dell’album “La geografia del buio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Bravi (@michelebravi)

Leggi anche -> Michele Bravi e Francesco Centorame: un bacio che salva

La promessa dell’alba Mantieni il bacio Maneggiami con cura Un secondo prima feat. Federica Abbate La vita breve dei coriandoli Storia del mio corpo Tutte le poesie sono d’amore Senza fiato Quando un desiderio cade A sette passi di distanza

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter