Anna Tatangelo sempre più bella si mostra in tre FOTO pazzesche

Anna Tatangelo in versione “winter” girl accende l’entusiasmo del popolo di Instagram e promette “fuochi d’artificio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Altro cambio “capitolo” di vita in vista per la bellissima e sonorissima Anna Tatangelo? E’ presto per scoprirlo, ma intanto i follower non sono rimasti indifferenti di fronte all’ultima foto, che la ritrae in una “versione” invernale molto attraente.

La ricchezza di un bagaglio di bellezza assoluto fa assai “rumore” nel sacco, soprattutto dopo il cambiamento repentino che ha portato Anna, in “grembo” a decisioni inevitabili. Come l’abbandono da Gigi D’Alessio e il “matrimonio” con il nuovo genere musicale, rapper, che ha dato una svolta ad una carriera, fin quì impeccabile.

L’ex coppia, amata da quasi tutti gli amanti della musica italiana ha deciso di separarsi nel rispetto reciproco delle idee e delle scelte. Ma tra Anna e Gigi, il rapporto che vi sia d’amicizia o d’amore non tramonterà mai, finchè ci sarà di mezzo, il terzo “incomodo” che per entrambi rappresenta il senso della vita: il figlio

LEGGI ANCHE —–> Rosita Celentano, lo SCATTO d’infanzia e la nostalgia per la danza

Anna Tatangelo, la bellezza ha diversi “punti di vista”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

LEGGI ANCHE —–> Diletta Leotta lontana dai social: il motivo che preoccupa i fan

Il “boom” di Anna Tatangelo nel mondo dello spettacolo ha rivoluzionato gli impegni dei fan, che ad oggi non si lasciano sfuggire davvero nulla della bellissima e affascinante cantante di Sora. Ha scelto di vivere lontano dall’amore vero e duraturo per dar spazio al proprio “Ego”, non senza trascurare gli affetti primordiali.

L’ultimo post su Instagram, “Punto e altrove” potrebbe rimandare a qualche altro cambiamento in vista per la Tatangelo. Invece i follower hanno preferito concentrarsi sullo sguardo di Anna perso nel vuoto, quasi come volesse individuare il punto geografico preciso, per scoprire qualcosa di straordinario.

L’impressione dei fan poi è andata oltre, finchè ci si è soffermati alla visione di una bellezza “tripla”, in versione “winter” girl. La cantautrice è super pazzesca anche così, accovacciata e con lo sguardo perso nel vuoto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

I follower sono rimasti stupefatti e incantati da quel fascino impetuoso e travolgente che riesce a trasferire anche così:“Una seducente bimba …👍👏👏👏😊; Ma cosa seiii❤ Ma quindi sto singolo??; Ma chi è sta figonaaa?? 😍🤤”