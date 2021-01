Cristiano Ronaldo beccato: posta un video ma lo cancella subito. Troppo tardi

Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus e della nazionale portoghese è stato colto mentre violava palesemente alcune disposizioni note a tutti

Il DPCM attualmente in vigore nel nostro Paese e la divisione in colori per fasce di emergenza parlano chiaro: non si possono attraversare i confini regionali se non per comprovata esigenza lavorativa o di salute.

Com’è noto, inoltre, la legge è uguale per tutti, sia per i comuni mortali, sia per i personaggi del mondo dello spettacolo, sia se il tuo nome è Cristiano Ronaldo e sei uno degli atleti più forti che la storia del calcio possa ricordare.

L’attaccante della Juventus ci ha provato a infrangere le regole ma è stato tradito da se stesso, non ricordando momentaneamente, di essere la persona con più follower che esista. Ben 257 milioni di seguaci attendono aggiornamenti costanti sul profilo Instagram del loro benianimo senza farsi sfuggire il minimo particolare.

LEGGI ANCHE -> Coppa Italia, derby tra i “giganti” di Milano: Lukaku e Ibrahimovic ai ferri corti

Cristiano Ronaldo tradito dal suo stesso video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

LEGGI ANCHE -> Zlatan Ibrahimovic sarà ospite speciale a Sanremo, il suo cachet è da brividi

E’ sembrato a tutti particolarmente inusuale, infatti, il video postato dal campione (poi prontamente ritirato) in cui festeggiava con un giro in motoslitta, sotto una nevicata, il compleanno della fidanzata, la modella e attrice Georgina Rodriguez, avvenuto ieri, 27 gennaio. Anche Cristiano Ronaldo spegnerà tra pochi giorni 35 candeline (il prossimo 5 febbraio).

I due si trovavano nella zona della val Vény, sono partiti dalla Zerotta per salire verso lo Chécrouit. Hanno dunque varcato i confini che dividono il Piemonte e la Valle d’Aosta, regioni entrambe in zona arancione. Non hanno ancora ricevuto sanzioni ma, sicuramente, sarà presto recapitata loro una multa per l’accaduto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo ha potuto approfittare di questo momento di festa grazie alla libera uscita concessa da Andrea Pirlo, che non lo ha convocato per la sfida di Coppa Italia contro la Spal.