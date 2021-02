Jane Alexander: stravolta per una notte in bianco, cosa è successo FOTO

Cosa è successo all’attrice Jane Alexander? Su Instagram pubblica una foto che lascia i fan senza parole, preoccupata per qualcosa?

Molti l’hanno conosciuta nella fiction Elisa di Rivombrosa nei panni della marchesa Lucrezia Van Necker Beauville, lei è in realtà di origine nobile. Stiamo parlando dell’attrice, conduttrice e modella Jane Alexander. Molto impegnata con il suo lavoro, gli italiani la ricordano anche per aver partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip dove ha avuto una relazione speciale con Elia Nella. Sensuale, fine ed elegante su Instagram pubblica foto di una bellezza unica.

Jane Alexander: perché quella foto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jane Alexander (@jinnyminnypinny)

L’attrice è anche molto attiva sui social dove è seguita da più di duecento mila follower con i quali condivide foto e video della sua quotidianità e del lavoro. L’ultimo post risale a tre ore fa quando la donna ha messo due immagini di una notte passata in bianco. “Praticamente insonne” scrive Jane ai fan. La conduttrice ha poi spiegato cosa le è successo. Ha bevuto un caffè dopo le 18 e per quello non è riuscita a dormire bene, la sua faccia non ha bisogno di spiegazioni. E’ sconvolta, ma pur sempre bella! Gambe scoperte, un maglione soffice che la scalda ed un volto provato ma allo stesso tempo affascinante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jane Alexander (@jinnyminnypinny)

I suoi occhi felini conquistano chiunque li guardi. E’ uno spettacolo anche di prima mattina, senza aver dormito. “Bellissima più che mai” commenta subito un fan; “Stacco di coscia stupendo” aggiunge un altro. Da anni Jane lascia tutti senza parole.