Tra i giovani spopola una nuova pericolosa sfida social: l’allarme dei cittadini

A Gallipoli (Lecce), secondo le segnalazioni di alcuni cittadini, dei ragazzi si lancerebbero contro le auto in corsa per una pericolosa sfida social.

Una nuova pericolosa sfida social sembra stia prendendo sempre più piede tra i giovani. Si tratterebbe di quella che è stata ribattezzata come planking challenge, ossia un gioco che prevede lo sdraiarsi in strada in attesa che passi o di lanciarsi difronte alle auto in corsa con l’obiettivo, però di non farsi investire. L’allarme arriva da Gallipoli, in provincia di Lecce, dove alcuni cittadini hanno segnalato su Facebook un gruppo di ragazzini che si nasconderebbe dietro le auto parcheggiate e, quando vedrebbero i fari di una vettura di passaggio, si lanciano su quest’ultima. Al momento si tratta di segnalazioni e nessuna denuncia sarebbe stata presentata alle forze dell’ordine.

Leggi anche —> Bambina prova ad impiccarsi a scuola: ancora macabro gioco social

Gallipoli, tra i giovani spopola una nuova pericolosa sfida social: lanciarsi sulle auto in corsa

Leggi anche —> Antonella e la sfida su TikTok, il risultato dell’autopsia: “Morta per asfissia”

Alcuni cittadini di Gallipoli hanno lanciato un allarme su uno dei gruppi Facebook più frequentati dagli utenti residenti nel comune in provincia di Lecce. Secondo quanto riporta Il Nuovo Quotidiano di Puglia, quest’ultimi avrebbero segnalato alcuni episodi legati ad una nuova sfida social che vede come protagonisti un gruppo di ragazzini di età compresa tra i 10 ed i 12 anni. Nel dettaglio, raccontano gli utenti, i ragazzini si nasconderebbero dietro le auto in sosta, in Viale Europa, per poi lanciarsi in strada contro le vetture in corsa quando si accorgono dei fari. Una sfida molto pericolosa che prenderebbe il nome di planking challenge.

Sotto i post pubblicati, scrive Il Nuovo Quotidiano di Puglia, sono arrivati diversi commenti nei quali si raccontano altri episodi simili che si verificherebbero sempre in una specifica fascia oraria: tra le 20 e le 21. Nonostante i racconti su Facebook, non sarebbe giunta nessuna denuncia alle forze dell’ordine. A confermarlo il comandante della Polizia Municipale Alessandro Leone, il quale ha spiegato come, nonostante nessuno si sia rivolto alle autorità competenti, è bene tenere alta l’attenzione con un’attività di prevenzione intensificando i controlli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il comandate Leone, riporta Il Nuovo Quotidiano di Puglia, ha poi lanciato un appello chiedendo a chiunque dovesse notare eventi simili di contattare immediatamente le forze dell’ordine che potranno così intervenire tempestivamente.