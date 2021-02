La sexy influencer italiana, Amelia Fiore, regala un magnifico buongiorno dalle tinte azzurre ma soprattutto accattivanti.

La sexy influencer, Amelia Fiore, si trova al 556esimo posto nella classifica italiana per numero di follower e popolarità sui social. E’ entrata a far parte del mondo dello spettacolo partecipando nel ruolo di corteggiatrice al programma di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Amelia, dal fisico slanciato e contornato da molteplici tatuaggi, mantiene per la gioia dei suoi ammiratori in costante aggiornamento il suo profilo Instagram. Scopriamo adesso di cosa tratta il suo ultimo contenuto.

Leggi anche —>>> Amelia Fiore, lo spogliarello al mare infuoca l’animo dei follower – FOTO

Amelia Fiore, con lei “è sempre un buon risveglio…“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Potrebbe interessarti anche —>>> Amelia Fiore gonna bianca trasparente, lo slip c’è ? Che spettacolo – FOTO

Dopo aver lasciato nel passato le marachelle di Paolo Marco Filippin, suo tronista preferito all’epoca dei corteggiamenti televisivi, Amelia decide di regalare un tuonante buongiorno ai suoi fan. Si tratta di uno scatto, per l’appunto mattutino, in cui mostra alcuni dei suoi nuovi capi d’abbigliamento firmati dal brand Shein. Il pezzo forte dell’outfit è innegabilmente il top azzurro e fasciante che per la gioia dei suoi ammiratori mette ancor più in evidenza le sue forme.

L’enfasi dell‘influencer si deduce però soprattutto dalle parole utilizzate nella didascalia: “Siete svegli? Buongiornooo“, come se volesse far suonare nuovamente la sveglia. Inoltre, dalla indicazioni riportate da Amelia, pare che lei goda di alcuni sconti con il suddetto marchio d’abbigliamento, e perciò non tarda a condividerli premurosamente anche con il suo pubblico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Uno dei primi commenti all’instantanea pubblicata soltanto 3 ore fa rende merito alle intenzioni della diretta interessata: “♥️🔥Con te e’ sempre un buon risveglio.. Sei magnifica😊🥰”. Per concludere, per chi fosse interessato al codice sconto da utilizzare per l’acquisto del bellissimo top color del cielo, eccolo qui: Q2AMELIA.