Lutto nella casa del Grande Fratello, muore a soli 27 anni

Lutto Grande Fratello: è’ morto prematuramente Lucas, il fratello di una concorrente della casa, l’annuncio arriva direttamente sui social

Non solo cose belle accadono nella casa più spiata d’Italia. Grande Fratello è in lutto, una delle concorrenti ha appena perso suo fratello Lucas di appena ventisette anni. Stiamo parlando di Dayane Mello, la prima finalista donna dell’edizione 2021. A darne notizia è l’altro fratello della modella brasiliana, Juliano, che ha pubblicato nelle scorse ore una storia su Instagram, annunciandone la scomparsa prematura: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello – ha scritto – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno”. Quindi la chiusura del messaggio con un pensiero alla sorella: “Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”.

LEGGI ANCHE>>>>Grande Fratello Vip, Rosalinda scrive un biglietto e lo manda di nascosto a Zenga

La conferma sulla sua pagina Instagram

LEGGI ANCHE>>>Grande Fratello riassunto 1 febbraio: eliminazioni e provvedimenti

La notizia è stata confermata anche sul profilo social della concorrente brasiliana che secondo gli accordi con il programma dovrà rimanere nella casa fino alla fine dell’edizione. Su Instagram arriva un messaggio tradotto in tre lingue diverse che accompagna una foto di Dayane insieme ai tre fratelli: “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato – inizia così il messaggio – Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia – continua – Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Per il momento non si hanno notizie riguardo alla causa della morte del giovane Lucas. Quale decisione prenderà Dayane, uscire o restare?