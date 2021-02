Rosalinda ha scritto un biglietto di nascosto e lo ha mandato ad Andrea Zenga, che alla sua ricezione è apparso imbarazzato

Al Grande Fratello Vip sta forse per nascere un nuovo amore? Rosalinda manda di nascosto un biglietto a Zenga che alla sua ricezione appare imbarazzato. L’attrice confessa poi alla De Grenet che si trova sulla stessa lunghezza d’onda del giovane. Rosalinda è apparsa negli ultimi tempi distante dal suo fidanzato Giuliano che era anche venuto in studio per lei. La ragazza è confusa e forse con Zenga c’è qualcosa di più.

Tra Rosalinda e Andrea Zenga è nato un’amore?

Rosalinda prova una simpatia nei confronti del figlio di Walter Zenga. Lei confessa che lui è molto simile a lei nella timidezza, riservatezza e altri aspetti in cui si rivede l’attrice. Lo vede educato e dolce e questo le piace molto. Nel bigliettino l’attrice ha scritto:”Mi sei piaciuto tanto per come hai affrontato la situazione con tuo fratello. Sei un uomo raro da trovare oggi. Lo hai dimostrato in quella situazione ma lo dimostri ogni giorno con il tuo modo di fare e la persona che sei”.

L‘attrice avrebbe però chiesto a Zenga di leggere il biglietto in bagno, lontano da occhi indiscreti e telecamere. Il giovane avrebbe fatto leggere il messaggio anche a Zelletta per poi nasconderlo. Non ha però proferito parola a Rosalinda riguardo il contenuto. La mattina dopo però hanno sorriso guardandosi negli occhi. Rosalinda poi si giustifica dicendo che si è sentita di fare quel gesto per lui perché lo ritiene una persona speciale. Hanno imbarazzo però, lei dice che sfuggono l’uno allo sguardo dell’altro e di solito quando è così è perché si prova qualcosa.

Chissà se a pochi giorni dalla fine del programma riuscirà a nascere un’amore fugace tra i due ragazzi. Magari inizierà e poi potrà proseguirà fuori dal reality. Sicuramente alla sua uscita, Rosalinda avrà tante cose da dire al fidanzato Giuliano, sempre che sia sempre tale.