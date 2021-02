Cristina Buccino in slip e senza reggiseno: sensualità atomica – FOTO

Cristina Buccino fa letteralmente impazzire i fan con uno scatto appena sveglia: solo gli slip e senza reggiseno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

La bellissima influencer Cristina Buccino ha postato una foto su Instagram che sta letteralmente facendo impazzire i fan. In pochi minuti ha già raccolto migliaia di consensi, il che la dice lunga sul contenuto che offre.

La modella è solito a stupire con la sua perfetta fisicità, il fascino mediterraneo che la contraddistingue, esibendosi in diapositive a dir poco stuzzicanti. Ormai dedita ai social e intenzionata a concentrare in essi il suo principale impegno lavorativo, il suo profilo Instagram vanta 2.5 milioni di followers, rendendola una delle influencer più seguite.

Cristina Buccino in slip: atomica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Uno scatto degno di un mancamento per l’utente, Cristina sfoggia tutta la sensualità di cui è dotata e il risultato è magnetico. Selfie allo specchio indossando solo uno slip rigorosamente firmato e la maglietta corta a scoprire il ventre piatto e scolpito. La trasparenza dell’indumento indossato senza reggiseno permette di beneficiare della visione lato A della modella: atomica.

Le gambe sode e toniche, la posa sexy, i capelli arruffati: il risultato è davvero irresistibile. Superati i 20mila like in men che non si dica e i commenti sono un susseguirsi di complimenti che rasentano la contemplazione.

Non è un segreto che Cristina rappresenti un modello di bellezza per uomini e donne, molto distintiva nei suoi colori che la rendono così unica insieme al taglio degli occhi quasi arabeggiante.

Dotata di una forma fisica che toglie il fiato, è snella al punto giusto con delle forme prorompenti che rapiscono lo sguardo dello spettatore. Seducente e bellissima, ma anche carismatica, ha una marcia in più nel donarsi all’obiettivo. La disinvoltura e lo charme la elevano rispetto ad altre colleghe meno seguite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Senza impegno e appena sveglia, catalizza l’attenzione e infuoca il social: scatti come quello di oggi sono esplicativi sul successo che riscuote Cristina.