Stefano De Martino, quel messaggio ambiguo sui social: “Guardami negli occhi”

Il conduttore Stefano De Martino mentre si prepara a “Stasera tutto è possibile” condivide uno scatto con un messaggio molto strano

Ieri sera su Rai 2 dalle ore 21,20 è andata in onda la terza puntata della sesta edizione di “Stasera tutto è possibile”, lo show esilarante condotto da Stefano De Martino che come ogni volta chiama in gioco diversi vip pronti a sfidarsi nelle divertenti prove che caratterizzano il programma.

Ieri sera il tema centrale è stato l’Oriente, e tra i personaggi abbiamo visto Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, Sergio Friscia, Antonio Giuliani, la conduttrice Veronica Maya, Fatima Trotta, Fabio e Aurora dei The Jackal e con loro l’immancabile mascotte, il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone.

Stefano però ieri pomeriggio, mentre si preparava per la diretta, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae mentre sta facendo colazione con dei pancake, nel testo allegato alla foto però anche un messaggio enigmatico, a rivolto a chi?

Stefano De Martino e il commento sagace al suo post di Andrea (La Rossa) Delogu

Il testo condiviso da Stefano De Martino è tratto da una canzone di Massimo Di Cataldo: “Guardami negli occhi, ora sto per dirti che…ci metto i mirtilli e le banane sui pancakes!” ha scritto.

Ovviamente la foto di Stefano De Martino su Instagram ha ricevuto tantissimi commenti divertiti da parte dei suoi fan e oltre 190mila mi piace. Anche alcuni colleghi di spettacolo del conduttore sono rimasti sorpresi dalla frase e hanno deciso di rispondere, come Andrea Delogu che gli ha chiesto ironicamente:

“Pancakes da leggere…“Panché” se no non fa rima, giusto?” Si sa che l’attrice e speaker radiofonica ha sempre la battuta pronta e anche stavolta non si è tirata indietro nel lanciare la sua frecciatina satirica all’amico Stefano.