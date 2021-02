La bella De Panicis condivide un video in cui appare in lingerie nera super sexy e fa delle espressioni ammiccanti

La bionda influencer Elisa De Panicis condivide un video su Instagram da capogiro. Appare con indosso lingerie nera di pizzo e cambia pose in modo sexy con lo sguardo ammiccante. I commenti sono tutti positivi per la De Panicis, “Irresistibile”, “Wow sei super stupenda sei tutta bellissima”. La De Panicis è abituata ad ottenere tanti complimenti per il suo fisico impeccabile e sensuale.

Elisa De Panicis nelle stories ci da dentro con la ginnastica

L’influencer mostra nelle stories Instagram i suoi allenamenti duri con in videochiamata con il suo personal trainer. Gli esercizi sono tosti ma lei non molla, d’altronde se si vogliono risultati come i suoi bisogna impegnarsi tanto e lei s’impegna parecchio. Nelle stories la De Panicis sponsorizza anche lei come tanti altri il sito di aste online Bidoo. Tramite questo sito infatti si possono acquistare beni di lusso a prezzi stracciati in base alle offerte. Regala anche lei alcune puntate a chi vorrà farne uso per iniziare.

L’influencer sta avendo il suo successo in giro per il mondo. Oltre a partecipare a molti programmi televisivi, appare su molte copertine importanti come bellezza all’italiana. La vediamo su Maxim, Bazaar, Grazia e anche Elle. I suoi scatti sono di moda, la troviamo con abiti fantastici in pose pazzesche. Rappresenta la bellezza italiana all’estero. Nonostante non abbia i tratti somatici tipici mediterranei che sono di solito quelli per cui veniamo riconosciuti.